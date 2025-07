D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Nachmittag tief südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 7,2 Prozent auf 17,06 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,2 Prozent auf 17,06 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 17,05 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.484.706 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 20,56 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,52 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,60 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 15,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 07.08.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,168 USD ausweisen wird.

