Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 51,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 783.488 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,42 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2024. Gewinne von 29,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,15 Prozent Luft nach unten.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,20 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,87 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 7,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz steigen: Deutsche Autobauer wohl in Zoll-Verhandlungen mit USA

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren eingebracht