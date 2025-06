Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotem Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 51,63 EUR ab.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 51,63 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,37 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,86 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.245 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 66,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit Abgaben von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,20 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,77 EUR.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

