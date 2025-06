Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Montagmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 51,38 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 51,38 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,16 EUR. Bei 51,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 521.487 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 23,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 11,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,77 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,36 EUR im Jahr 2025 aus.

