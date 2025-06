NuCana öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

NuCana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net