Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 722.606 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 67,10 EUR markierte der Titel am 04.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 11,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz steigen: Deutsche Autobauer wohl in Zoll-Verhandlungen mit USA

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren eingebracht