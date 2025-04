Chinas Tech-Giganten

NVIDIA, Tesla und Co. stehen vor Herausforderungen, während Chinas Terrific 10 rasant wachsen. Investoren könnten die Zukunft daher eher bei Alibaba, Tencent & Co. sehen. Warum chinesische Tech-Aktien 2025 die bessere Wahl sein könnten.

• Magnificent 7 vor Untergang?

• Terrific 10: Die chinesische KI-Revolution

• Günstige Bewertungen, politische Unterstützung & Co.



Wer­bung Wer­bung

Die Terrific 10: Chinas Antwort auf die Magnificent Seven

Die glorreichen Tage der Magnificent Seven, also Microsoft, Tesla, Meta, Apple, Amazon, Alphabet und NVIDIA, könnten langsam aber sicher gezählt sein. Stattdessen rücken Chinas Terrific 10 in den Fokus. Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi, JD.com, NetEase, Baidu, BYD, Geely und SMIC erleben einen massiven Aufschwung, während die großen US-Tech-Konzerne schwächeln.

Chinesische KI-Technologie als Gamechanger

Ein entscheidender Faktor für das wachsende Vertrauen in chinesische Tech-Aktien ist die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Das Sprachmodell des chinesischen Unternehmens DeepSeek könnte einen Wendepunkt darstellen - ähnlich OpenAI in den USA. Diese Innovation könnte massive Investitionen in den chinesischen Technologiesektor auslösen. "Mit DeepSeek könnte China seinen OpenAI-Moment erleben", so YT Boon, Leiter der Asienabteilung bei Neuberger Berman, laut Barron's.

Wer­bung Wer­bung

Günstige Bewertungen im Vergleich zu US-Tech-Aktien

Trotz der starken Performance in diesem Jahr bleiben chinesische Tech-Aktien im Vergleich zu US-Werten günstig bewertet. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baidu bei nur 10, während die Google-Mutter Alphabet mit dem 19-fachen und Meta mit dem 24-fachen erwarteten Gewinn gehandelt werden. Alibaba kommt auf ein KGV von 15, während Amazon mit 31,5 deutlich teurer ist. BYD, Chinas Elektroauto -Pionier, hat ein KGV von 20, während das US-Pendant Tesla auf fast 100 kommt. "Die Bewertungen der gesamten Gruppe liegen im Vergleich zu US-Konkurrenten noch auf niedrigem Niveau", zitiert Barron's Boon.

Unterdessen ist der börsengehandelte Fonds KraneShares CSI China Internet, der viele der Terrific 10-Aktien hält, in diesem Jahr bislang um etwa 17 Prozent gestiegen, während der Roundhill Magnificent Seven ETF um mehr als 12 Prozent eingeknickt ist (Stand der Daten: 28. März 2025).

Wer­bung Wer­bung

Politik als Treiber des Tech-Booms

Nach Jahren regulatorischer Unsicherheit scheint die chinesische Regierung wieder auf ihre Technologieunternehmen zu setzen. Seit 2020 hatte diese mit harten Maßnahmen und verschärften Regulierungen reagiert, erinnert Barron’s. Die Notwendigkeit, die Wirtschaft anzukurbeln, führt zu einem erneuten Fokus auf Investitionen in den Technologiesektor. "Peking sieht hier eine Möglichkeit, aus einer schwierigen Wirtschaftslage herauszukommen ", erklärt Boon. "Sie brauchen Investitionen aus dem Technologiesektor. Das ist ein massiver Wandel." Diese Unterstützung könnte chinesischen Tech-Giganten damit eine neue Wachstumsphase ermöglichen.

Ist die Zeitenwende eingeleitet?

Die Terrific 10 haben Experten zufolge durchaus das Potenzial, sich als neue Investment-Favoriten zu etablieren. Xiaomi zum Beispiel könnte als Kombination aus Apple und Tesla von der steigenden Nachfrage nach Smartphones und autonomen Elektroautos profitieren. "Es gibt noch viel Wachstumspotenzial. Sie haben nach wie vor einen Vorteil auf ihrem Heimatmarkt, der sehr groß ist", zitiert Barron’s Boon. Analysten prognostizieren Xiaomi ein Gewinnwachstum von 25 Prozent in den nächsten Jahren, während bei Apple nur 7 Prozent erwartet werden. Daneben favorisiert Boon unter den Terrific 10-Aktien auch Alibaba und BYD.



Chinas Tech-Giganten haben den Rückenwind durch Innovation, günstige Bewertungen und politische Unterstützung - und könnten damit 2025 womöglich zu den spannendsten Investments im Technologiesektor zählen.



Redaktion finanzen.net



Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.