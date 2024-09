S&P 500-Wert Caesars Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caesars Entertainment von vor einem Jahr gekostet

Caesars Entertainment-Investition im Blick

Vor Jahren in Caesars Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.09.2023 wurden Caesars Entertainment-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Caesars Entertainment-Aktie an diesem Tag 53,74 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 186,081 Caesars Entertainment-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.901,75 USD, da sich der Wert eines Caesars Entertainment-Papiers am 05.09.2024 auf 37,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,98 Prozent verkleinert.

Alle Caesars Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net