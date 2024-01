S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evergy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Evergy von vor 3 Jahren angefallen

Heute im Fokus

BYD könnte womöglich brasilianischen Lithium-Giganten Sigma Lithium übernehmen. Daimler Truck verkauft etwas mehr Fahrzeuge - Finanzprognosen 2023 bestätigt. Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken.