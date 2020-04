Sanan Optoelectronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanan Optoelectronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2020 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,096 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanan Optoelectronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,139 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 2,35 Milliarden CNY prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,320 CNY, nach 0,692 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,81 Prozent auf 8,36 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 7,46 Milliarden CNY gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,392 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,45 Milliarden CNY geschätzt.

