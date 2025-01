SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Rot

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 256,05 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 256,05 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.043 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,85 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (147,22 EUR). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 73,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,33 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 22.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

