SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Kurs von 268,05 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 268,05 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 269,85 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 267,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 268,50 EUR. Zuletzt wechselten 545.633 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 269,85 EUR markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 40,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

