Scholz empfängt Macron in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz berät sich vor dem EU-Gipfel nächste Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Schwerpunkt des Treffens in Berlin am Dienstagabend (18.00 Uhr) sei neben europäischen Themen unter anderem der Ukraine-Konflikt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der EU-Gipfel selbst folgt dann am Donnerstag und Freitag in Brüssel.

Auf Nachfrage sagte Hebestreit zu beiden Terminen, es werde um die Lage in der Ukraine gehen und um die Frage, wie man die Verteidigungsfähigkeit in Europa gemeinsam steigern könne. Die Entsendung von Bodentruppen "werde etwas weniger eine Rolle spielen", da dies nach Auffassung des Kanzlers erst der vierte oder fünfte Schritt nach einer belastbaren Waffenruhe in der Ukraine wäre, sagte der Regierungssprecher./vsr/DP/nas