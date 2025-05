DAX startet leichter -- Viele Börsen in Asien geschlossen -- Berkshire Hathaway mit starkem Gewinnrückgang - Buffett will aufhören -- Shell will wohl BP übernehmen -- Rheinmetall, SAP im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück. So eröffnete der DAX mit einem kleinen Minus von 0,10 Prozent bei 23.064,26 Punkten.

Auch der TecDAX gibt anfänglich geringfügig ab und verliert 0,1 Prozent auf 3.724 Zähler. Nachdem die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten sind hoffen die Anleger nun auf Fortschritte in möglichen Zollabkommen mit den USA. Die angelaufene Berichtssaison dürfte erst im Laufe der Woche wieder neue Impulse setzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa zeigen sich am Montag in Rot. So startete der EURO STOXX 50 0,3 Prozent schwächer bei 5.268 Zählern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen setzten ihre Aufwärtsbewegung am Freitag fort. Der Dow Jones stieg bereits höher in die Sitzung ein und machte auch anschließend Gewinne. Er verabschiedete sich 1,39 Prozent stärker bei 41.317,43 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite nahm den Freitagshandel fester auf und konnte seine positive Tendenz im weiteren Verlauf verteidigen. Sein Schlussstand: 17.977,73 (+1,51 Prozent). Neue Zuversicht nährte sich aus der Aussicht auf mögliche Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Während zuletzt Zweifel bestanden, ob es überhaupt zu Gesprächen kommt, signalisierte China nun Verhandlungsbereitschaft - unter der Voraussetzung, dass Washington konkrete Zeichen von Aufrichtigkeit setzt. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums erklärte, man analysiere derzeit wiederholte Aussagen aus den USA, die eine Dialogbereitschaft über Zölle erkennen ließen. Zusätzlich stützen positive Signale des EU-Handelsbeauftragten über Fortschritte in den Gesprächen mit den USA die Stimmung an den Märkten. Robuste Jobdaten stützten die Kurse ebenfalls. Die US-Wirtschaft schuf im April mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Löhne stiegen moderater als erwartet, und die Arbeitslosigkeit lag stabil bei 4,2 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken