Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer peilt bei seinem Börsengang einen Bruttoerlös von bis zu 101,5 Millionen Euro an.

Die Preisspanne für die Aktien sei zwischen 25 und 29 Euro festgelegt worden, teilten die Winterbacher am Montag mit. Angeboten werden 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und etwa 1,69 Millionen Aktien aus einer Umplatzierung von aktuellen Aktionären. Der Angebotszeitraum beginne voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder um den 12. Mai. Der erste Handelstag ist am oder um den 14. Mai 2025 herum geplant.

Hinzu kommen bis zu einer Million umzuplatzierende Upsize-Aktien, die zu gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel kommen sollen. Zudem stellt der größte Aktionär Karl-Heinz Pfisterer 0,78 Millionen Aktien zur Verfügung, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken.

