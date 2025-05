Raketenfabrik

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat jetzt eine eigene Stadt in Texas mit dem Namen Starbase.

Die Bewohner des Gebiets an der SpaceX-Raketenfabrik entschieden das am Samstag mit einer klaren Mehrheit von 212 zu 6 Stimmen. Praktisch alle, die dort leben, sind Mitarbeiter des Unternehmens oder deren Familienmitglieder. Zum Stadtbild gehört auch eine große Büste von Firmenchef Musk.

Wer­bung Wer­bung

In dem Ort wird die große Rakete mit dem Namen Starship gebaut, die zum Mars fliegen soll. Auf der Fläche von rund 3,75 Quadratkilometer in Nähe der Fabrik leben gut 260 SpaceX-Mitarbeiter, zusammen mit ihren Familien sind es rund 500 Bewohner, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Knapp 300 durften an der Abstimmung teilnehmen. Etwa 3.100 SpaceX-Beschäftigte pendeln zu dem Werk aus Städten im Umkreis wie Brownsville.

Zum Bürgermeister wurde SpaceX-Manager Bobby Peden gewählt. Auf dem frisch eingerichteten Profil von Starbase bei Musks Online-Plattform X hieß es, mit dem Status einer Stadt werde man für die Bewohner eine bessere Community gestalten können. Jüngst war ein Plan, mehr Reihenhäuser für Mitarbeiter zu bauen, von den Gebiets-Behörden des Cameron County abgelehnt worden. Starbase wird nun als Stadt selbst über Bauprojekte entscheiden können.

/so/DP/he

STARBASE (dpa-AFX)