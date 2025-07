Klingbeil in Litauen - Besuch bei Soldaten geplant

VILNIUS (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist zu einem zweitägigen Besuch in Litauen eingetroffen. In der Hauptstadt Vilnius sind an diesem Dienstag Treffen mit Präsident Gitanas Nauseda und seinen Amtskollegen aus Litauen, Lettland und Estland geplant. Der Vizekanzler will auch die Brigade "Litauen" der Bundeswehr besuchen, die in dem Nato- und EU-Partnerland aufgebaut wird. Vorgesehen ist außerdem ein Besuch bei einem dort von Deutschland geführten multinationalen Nato-Gefechtsverband.

Wer­bung Wer­bung

Das Ministerium hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass Klingbeil eine vertiefte Zusammenarbeit mit den drei baltischen Staaten in Sicherheitsfragen ein Anliegen ist. Gesprächsthema sollen auch die finanziellen und wirtschaftlichen Weichenstellungen in der Europäischen Union sein. Nach den Beschlüssen der schwarz-roten Koalition für deutlich höhere Verteidigungsausgaben will sich der Finanzminister auch direkt ein Bild davon machen, wie dies bei Soldatinnen und Soldaten im Einsatz ankommt und welche generellen Themen sie bewegen./sam/DP/he