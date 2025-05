S&P 500-Papier Leidos-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Leidos Aktionären eine Freude

Dividenden-Auszahlung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Leidos-Investoren.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Leidos am 02.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,54 USD für das Jahr 2024. Damit wurde die Leidos-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 5,48 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Leidos 208,00 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Leidos-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,48 Prozent erhöht.

Leidos-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Leidos-Papier via New York bei einem Wert von 148,79 USD aus dem Geschäft. Die Leidos-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,35 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Leidos via New York 51,15 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 57,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Leidos

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,62 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,09 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von Leidos

Leidos ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 19,107 Mrd. USD. Leidos besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,67. 2024 setzte Leidos 16,662 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 9,36 USD.

