Critical One Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

Critical One Energy hat am 17.07.2025 das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net