Bilanz voraus

Ausblick: Hims & Hers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

04.05.25 22:01 Uhr

Hims & Hers wird am 05.05.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung

11 Analysten erwarten im Schnitt von a href="/aktien/himshers_health-aktie">Hims & Hers einen Gewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Wer­bung Wer­bung Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 538,6 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 93,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,2 Millionen USD in den Büchern standen. Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,606 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 2,33 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahr. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hims Hers Health A Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hims Hers Health A Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com