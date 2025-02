Optimistische Einschätzung

Die Analysten von TD Cowen zeigen sich nach einem Treffen mit der Führungsebene von Novo Nordisk zuversichtlich für das Unternehmen.

• TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung

• Kursziel unverändert

• Analysten optimistisch nach Gesprächen mit Unternehmensführung



Wer­bung Wer­bung

Für die Novo Nordisk-Aktie ging es in diesem Monat bereits auf und ab. Anfang Februar trieb die Zahlenvorlage des Pharmakonzerns die Aktien an. Gute Geschäfte mit seinen Gewichtssenkern und Diabetes-Mitteln Ozempic und Wegovy haben dem Unternehmen auch im vergangenen Jahr Schwung verliehen. Wenige Tage später erhielt das Papier einen Dämpfer, obwohl Analysten sich weiter positiv äußerten. Erst vergangene Woche konnten die Titel nach positiven Nachricht von der US-Arzneimittelbehörde FDA dann erneut deutlich zulegen.

TD Cowen optimistisch nach Gesprächen mit der Unternehmensführung

Nun gibt es erneut Nachrichten von Analystenseite: So hat TD Cowen am Montag seine Kaufempfehlung für Novo Nordisk bestätigt und das Kursziel unverändert bei 105,00 US-Dollar belassen, berichtet Investing.com. Die positive Einschätzung der Analysten sei durch jüngste Gespräche mit der Unternehmensführung in New York und Boston weiter untermauert worden.

Wer­bung Wer­bung

Die Analysten gehen davon aus, dass die gestiegene Verfügbarkeit von Wegovy dessen Marktakzeptanz weiter vorantreiben wird. Gleichzeitig erwarten sie, dass verstärkte Marketingmaßnahmen und das generelle Wachstum im Bereich GLP-1-Medikamente die Verkaufszahlen von Novo Nordisks Diabetesmittel Ozempic positiv beeinflussen werden.

Die Gespräche mit dem Management hätten laut Investing.com Einblicke geliefert, die zur optimistischen Einschätzung beitrugen. Die Analysten betonten, dass sich die Lieferschwierigkeiten allmählich entspannen dürften, da Semaglutid - der Wirkstoff in Wegovy und Ozempic - von der FDA-Mangelliste entfernt wurde. Dies könnte Novo Nordisk zusätzlichen Auftrieb verleihen.

Wer­bung Wer­bung

Semaglutid-Nachahmer unter Druck

Was für Novo positiv ist, ist für deren Anbieter eine schlechte Nachricht, die an der Börse auch entsprechend bestraft wird. So brachen die Papiere von Hims & Hers Health im NYSE-Handel zeitweise 20,43 Prozent auf 40,83 US-Dollar ein. Nach dem Stabilisierungsversuch vom Montag geht es nun wohl also weiter steil nach unten. Die Semaglutid-Sonderkonjunktur hatte ihnen noch am Mittwoch vergangener Woche einen Rekordkurs von fast 73 Dollar beschert. Seit September hatten sie sich etwa verfünffacht. Nun kosten sie vorbörslich nur noch rund 39,50 Dollar.

UBS bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel

Auch die Schweizer Großbank UBS bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für Novo Nordisk und bestätigt ihr Kursziel von 750 dänischen Kronen. Allerdings machte Analyst Jo Walton eine weniger positive Feststellung. Er analysierte aktuelle Daten des IT-Dienstleisters Iqvia zu den Starterdosen von GLP-1 gegen Fettleibigkeit in den USA. Den Zahlen zufolge stiegen die Erstverschreibungen von Novo Nordisk in der Woche bis zum 14. Februar um 1,9 Prozent, während Eli Lilly mit einem Anstieg von 14,7 Prozent jedoch deutlich stärker zulegen konnte.

Novo Nordisk-Aktie im Fokus

Am Dienstag legt die Novo Nordisk-Aktie in Kopenhagen zeitweise um 3,35 Prozent auf 660,60 Dänische Kronen zu. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben die Anteilsscheine allerdings rund ein Viertel an Wert verloren.

Redaktion finanzen.net / KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX Broker)