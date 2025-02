Potenzial

Die Novo Nordisk-Aktie steht auf Jahressicht klar im Minus - doch bietet der Kursrückgang jetzt eine attraktive Einstiegschance? Analysten sehen durchaus Potenzial für das dänische Pharma-Unternehmen.

• Novo Nordisk-Aktie seit Jahresstart tiefrot

• Kursrückgang als Einstiegschance nutzen?

• Analysten zuversichtlich für Novo Nordisk



Für die Novo Nordisk-Aktie läuft es an der Börse derzeit nicht gerade rund. Im neuen Jahr hat das Papier in Dänemark bislang rund 8 Prozent an Wert eingebüßt auf zuletzt 569,40 dänische Kronen, auf Ein-Jahressicht steht sogar ein Abschlag von fast 32 Prozent an der Kurstafel (Stand: Schlusskurs vom 17. Februar 2025). Trotz dieser negativen Performance bleibt das dänische Pharma-Unternehmen bedeutend im globalen Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Diabetes- und Adipositas-Behandlung. Kann der aktuelle Kursrückgang als Kaufchance gesehen werden oder ist er vielmehr als Warnsignal für Anleger zu deuten?

Langfristige Wachstumsperspektiven

Gründe für die zuletzt schwache Performance gibt es durchaus. So hat sich etwa der Wettbewerb im Bereich Diabetes-Medikamente verschärft. Besonders Konkurrenten wie Eli Lilly setzen Novo Nordisk zunehmend unter Druck. Dem gegenüber stehen allerdings einige positive Aspekte, die für eine langfristig optimistische Einschätzung sprechen dürften. So investiert Novo Nordisk kontinuierlich in die Entwicklung neuer Medikamente, insbesondere im Bereich Adipositas sind die Aussichten vielversprechend. Die Geschäfte mit den Gewichtssenkern und Diabetes-Mitteln Ozempic und Wegovy laufen gut. "Im Jahr 2025 werden wir uns weiterhin auf die kommerzielle Umsetzung, auf unsere frühe und fortgeschrittene Forschungspipeline und den Ausbau unserer Produktionskapazitäten konzentrieren", hatte Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen während der jüngsten Ergebnispräsentation angekündigt. Die weltweite Zunahme von Diabetes-Erkrankungen sorgt zudem für eine anhaltend hohe Nachfrage nach den Kernprodukten des Unternehmens.

Jetzt einsteigen?

Einige Analysten betrachten den aktuellen Kursrückgang daher als attraktive Einstiegsmöglichkeit. So hatte etwa die Schweizer Großbank UBS jüngst angemerkt, dass die Anzahl der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP1-Klasse zum Jahresbeginn merklich stärker gestiegen seien als beim Konkurrenten Eli Lilly. Vor diesem Hintergrund behielten die UBS-Analysten rund um Jo Walton ihr "Buy"-Rating für die Novo Nordisk-Aktie bei, das Kursziel liegt bei 750 dänischen Kronen, was einem Aufwärtspotenzial von fast 32 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau gleichkommt. Die Daten sprächen den Analysten zufolge für anhaltendes Wachstum.

Ähnlich zuversichtlich äußerte sich auch die Deutsche Bank kürzlich. Ihr Kursziel von 900 dänischen Kronen würde einen Kurszuwachs von mehr als 58 Prozent bedeuten, die Empfehlung lautet weiterhin auf "Buy".

Somit zeigen sich die Experten weiterhin optimistisch hinsichtlich der Zukunft der Dänen. Die festgelegten Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Aktienkurs und signalisieren damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Novo Nordisk-Aktie. Am Dienstag steigen die Anteilsscheine an der dänischen Börse so auch zeitweise um 1,55 Prozent auf 578,20 dänische Kronen.

