• Experten uneins: Wie weit kann die Rally noch gehen?

• Diese Sektoren signalisieren das Ende des Bullenmarktes

• Risiken im Blick behalten



Der Milliardär Leon Cooperman äußerte sich kürzlich skeptisch zum US-Aktienmarkt: Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und hoher Bewertungen prognostiziert er laut Business Insider eine "sehr konservative" Entwicklung für den S&P 500. Zwar habe sich der Index in fünf Jahren fast verdoppelt und zuletzt bei 6.227,42 Punkten notiert, doch das Bewertungsniveau sei historisch hoch (Stand: 02.07.2025).

Ed Yardeni, Gründer von Yardeni Research, sieht die Lage deutlich entspannter: Er hält einen Anstieg des S&P 500 auf bis zu 6.500 Punkte bis Jahresende für möglich.

Der frühere Pimco-Chef Bill Gross sieht derzeit derweil nur begrenztes Potenzial an den Finanzmärkten. In einem Beitrag auf der Plattform X äußerte sich der als "Bond King" bekannte Investor vorsichtig optimistisch für Aktien - und eher skeptisch für Anleihen.

Für zehnjährige US-Staatsanleihen erwartet Gross ein Renditeniveau von etwa 4,25 Prozent. Faktoren wie das hohe Haushaltsdefizit, ein wachsendes Anleiheangebot und ein schwächerer US-Dollar sprächen dagegen, dass die Inflation dauerhaft unter 2,5 Prozent sinkt - und damit auch die Renditen dauerhaft niedriger ausfallen.

Am Aktienmarkt sieht Gross hingegen etwas Aufwärtsspielraum, gestützt vor allem durch den KI-Boom. Trotz geopolitischer Spannungen und Handelskonflikten rechnet er mit einem moderaten Wirtschaftswachstum von ein bis zwei Prozent. Sein Fazit: "Ein kleiner Bullenmarkt für Aktien, ein kleiner Bärenmarkt für Anleihen - nichts Dramatisches."

Long-term research indicates US 10 year has traded at CPI plus 175.



With inflation at 2.5% that puts a 10 year at 4.25% or so.



That was history - but deficits/ensuing supply of bonds/and a weak dollar should keep CPI from falling below 2.5% and the 10 year from falling below…