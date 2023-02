Sigma Lithium Aktie News: Sigma Lithium am Vormittag mit Einbußen

Die Sigma Lithium-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 10:00 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 29,48 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 39,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 236,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sigma Lithium am 18.11.2022 vor. Sigma Lithium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Sigma Lithium 2022 einen Verlust in Höhe von -0,530 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sigma Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sigma Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sigma Lithium

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com