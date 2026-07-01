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SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung im Plus

02.07.26 09:27 Uhr
SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung im Plus | finanzen.net

Der SLI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

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Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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84,37 CHF 1,49 CHF 1,80%
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Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
331,80 CHF 3,00 CHF 0,91%
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Straumann Holding AG
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SLI
2.273,8 PKT 6,6 PKT 0,29%
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Am Donnerstag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 2.272,75 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 2.268,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2.267,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.266,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.274,02 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,112 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SLI 2.135,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.067,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.969,26 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. 2.288,59 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 84,18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 203,40 CHF), Lindt (+ 1,32 Prozent auf 9.610,00 CHF), Roche (+ 1,06 Prozent auf 332,30 CHF) und Novartis (+ 0,61 Prozent auf 125,76 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Straumann (-2,76 Prozent auf 105,60 CHF), VAT (-2,37 Prozent auf 692,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 84,66 CHF), Galderma (-0,81 Prozent auf 177,40 CHF) und Sandoz (-0,31 Prozent auf 71,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 252.596 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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