Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 130,48 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 130,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 129,72 USD. Bei 130,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 175.221 Stück.

Am 13.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 237,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 15.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,43 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,89 Prozent auf 828,71 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 623,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 21.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 2,62 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Buffett-Investment Snowflake-Aktie vor dem Turnaround? Investoren decken sich ein

Snowflake will enger mit KI-Profiteur NVIDIA zusammenarbeiten

Alternative zu NVIDIA? - Können auch Palantir und Snowflake vom KI-Hype profitieren?