Software Aktie News: Software am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 25.07.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 27,98 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 27,98 EUR. Bei 28,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.069 Software-Aktien.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 24,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 16,58 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 33,38 EUR.

Am 15.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 185,36 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 20.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Software-Aktie.

