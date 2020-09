SPACE VALUE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SPACE VALUE präsentierte am 15.09.2020 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,020 JPY gegenüber 4,29 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 16,01 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SPACE VALUE 16,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net