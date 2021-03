NORMA-Aktie im starken Autosektor mit Kurssprung

Sie rückten am Vormittag um 6,4 Prozent vor auf 42,36 Euro. In der Spitze hatte es mit 43,66 Euro für ein Hoch seit Anfang Februar gereicht.

Analyst Alexander Wahl hob das Kursziel für die Aktien deutlich von 33 auf 51 Euro an und rät weiter zum Kauf. Damit sieht er trotz des Kurssprungs an diesem Mittwoch noch grob ein Fünftel an Potenzial. NORMA habe im Rahmen einer Investorenveranstaltung einen zuversichtlichen Ton unter anderem für die Profitabilität im Jahr 2021 angestimmt, erklärte der Analyst.

Die Restrukturierung trage demnach Früchte und sollte 2021 laut Wahl zum weiteren Kurstreiber werden. Seit dem Corona-Crash unter 15 Euro im März haben sich die Aktien jetzt schon fast verdreifacht.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Norma Group