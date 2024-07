Symrise Aktie News: Symrise am Mittag verlustreich

Symrise im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 112,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 112,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 112,45 EUR ein. Bei 113,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 36.717 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 116,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 29,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

