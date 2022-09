The Duckhorn Portfolio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Duckhorn Portfolio ließ sich am 29.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Duckhorn Portfolio die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,080 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78,0 Millionen USD ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,620 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 372,51 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 336,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,617 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 372,16 Millionen USD festgelegt.

