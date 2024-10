thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,41 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 3,41 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,39 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.310.037 Stück gehandelt.

Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 110,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,90 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,139 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

