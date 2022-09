thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Mittag ein

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 5,59 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,48 EUR. Mit einem Wert von 5,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 995.700 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,36 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. 50,81 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 15,84 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,83 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10.599,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8.676,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,80 EUR je Aktie.

