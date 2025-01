thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,93 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 3,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,93 EUR. Mit einem Wert von 3,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.593 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 6,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 39,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,151 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,70 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,770 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

