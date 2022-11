thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 5,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 917.073 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 11,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,49 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 21,26 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,53 EUR an.

Am 11.08.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.950,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.676,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 23.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,60 EUR je Aktie belaufen.

