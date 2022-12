thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,81 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.386.199 thyssenkrupp-Aktien.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 46,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Mit Abgaben von 39,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,57 EUR.

Am 24.11.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.568,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.441,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,588 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: thyssenkrupp-Beteiligung HKM laut IG Metall bedroht

thyssenkrupp-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

thyssenkrupp-Aktie verliert: COO von thyssenkrupp Marine Systems geht Ende Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com