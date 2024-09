thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag freundlich

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 2,85 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 2,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 2,89 EUR. Bei 2,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.090.679 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 7,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 61,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,73 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 19.11.2024 gerechnet. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,153 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

