thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 5,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 879.604 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 49,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 18,42 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,83 EUR.

Am 11.08.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.950,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.676,00 EUR umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

