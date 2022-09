thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagmittag südwärts

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,64 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,54 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.412.197 Stück.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (4,82 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,92 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,83 EUR aus.

Am 11.08.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,21 Prozent auf 10.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 23.11.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

