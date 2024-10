thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,18 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,18 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 844.923 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,19 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 55,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,56 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,139 EUR je Aktie belaufen.

