thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,40 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,58 EUR. Bei 9,21 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.587.276 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 70,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,667 EUR im Jahr 2025 aus.

