thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 5,43 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,42 EUR. Bei 5,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.003.011 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 52,20 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 30,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,53 EUR an.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.950,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

