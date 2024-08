thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Kursplus

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,20 EUR an. Bei 3,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 49.442 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,48 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 135,01 Prozent. Bei 3,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,056 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein