thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 4,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 4,59 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,56 EUR nach. Bei 4,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.718.949 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,11 Mrd. EUR gelegen.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags stärker

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: Aufseher stimmen Einstieg von Energiefirma bei thyssenkrupp Stahl zu