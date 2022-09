thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag im Sinkflug

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,5 Prozent auf 4,32 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,27 EUR nach. Bei 4,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.465.551 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 61,97 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,27 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,95 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 11.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG