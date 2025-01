thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag fester

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 4,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,90 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,94 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.157.404 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 43,45 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 17.02.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,666 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

