Sentix-Konjunkturindex fällt zum dritten Mal in Folge

Mit dem dritten Rückgang in Folge fiel der Sentix-Index auf minus 20,5 (April: minus 17,1) Punkte, der niedrigste Stand seit Mai 2020. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 7,3 (minus 4,8) Punkte zurück, der Erwartungsindex fiel auf das Rekordtief von minus 32,8 (minus 28,8) Punkte. "Die Rezession wird sichtbar", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

"Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck weiß, was die erheblichen Sanktionen gegen Russland bedeuten", sagte Hübner. Dabei gehe es um weit mehr als nur um steigende Energiepreise oder eine unsichere Versorgungslage. "Der Blick auf die Sentix-Konjunkturerwartungen für Deutschland zeigen die ganze Dramatik. Mit einem Wert von minus 32,8 Punkten sinken die Erwartungen auf ein Allzeittief, stellen also gar den Einbruch in 2008 derzeit in den Schatten."

Der Konjunkturindex der Eurozone geht auf minus 22,6 (minus 18,0) Punkte zurück, der Index der aktuellen Lage auf minus 10,5 (minus 5,5) und der Erwartungsindex auf minus 34,0 (minus 29,8) Punkte. Der Konjunkturindex für die Eurozone sank zum dritten Mal in Folge und erreichte den tiefsten Wert seit Juni 2020. Die Erwartungen sind so tief wie zuletzt im Dezember 2008. "Damit ist klar, dass der Wirtschaftsabschwung nun eine Dimension annimmt, welche zu erheblichen Verwerfungen bei Aktien, aber auch zu einem Anstieg in der Risikovorsorge für Banken führen dürfte", sagte Hübner.

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)

