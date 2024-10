Trader 2024 Spielbericht Tag 33: Gold testet Rekordhoch

Zur Wochenmitte verblieben DAX und S&P 500 in einer Konsolidierung auf hohem Niveau unweit ihrer unlängst markierten Rekordstände. Von der Berichtssaison kamen jenseits des Atlantiks ganz überwiegend erfreuliche Impulse. United Airlines (+12,44%), Morgan Stanley (+6,50%) und U.S. Bancorp (+4,70%) entfachten mit starken Geschäftszahlen Kauflaune.

Die Marktbreite gestaltete sich an der Wall Street ausgesprochen gut. Bislang zeigen sich die Anleger mit Blick auf die nahende US-Präsidentschaftswahl ungewöhnlich gelassen. Diverse Sentimentdaten sowie Positionierungsdaten spiegeln ein hohes Maß an Euphorie wider, was aus der Contrarian-Sicht zur Vorsicht mahnt. In Europa lieferte derweil nach ASML nun mit LVMH ein weiteres Schwergewicht...

... enttäuschende Zahlen und wurde nach unten durchgereicht. Mit Blick auf die Entwicklung am Goldmarkt schwingen die Bullen weiter das Zepter. Nach dem rund zweiwöchigen Rücksetzer konnte das Edelmetall in vier der vergangenen fünf Handelstage zulegen und testet nun erneut das Rekordhoch vom 26. September bei 2.686 USD. Mit der heutigen EZB-Zinsentscheidung um 14.15 Uhr und wichtigen US-Konjunkturdaten um 14.30 Uhr könnte es zu wichtigen Impulsen auch beim Goldpreis kommen.

In der Gesamtrangliste des Trader 2024 hält sich "WimpelWunder" weiterhin auf dem Spitzenplatz mit einem Depotstand von 483 tausend Euro. Seine Dominanz hat er nicht zuletzt seiner Long-Spekulation auf den Goldpreis im BEST Turbo Call SY944F zu verdanken, die derzeit 346 Prozent vorne liegt. Die beiden hinter ihm platzierten Teilnehmer blieben "rudi60" und "Sasie" mit Depotständen von 437 tausend Euro respektive 430 tausend Euro. Da diese Spieler auf fallende Goldnotierungen gesetzte hatten, gerieten sie gegenüber "WimpelWunder" ins Hintertreffen. Auf den Plätzen 5 bis 10 sind einige neue Depots zu sehen. Auch "Sasie’s" zweites Depot lässt sich nun in den oberen Rängen blicken.

Auf der Wochenrangliste hat nun "DartGlück", die letzte Wochengewinnerin, mit ihrem anderen Depot den ersten Platz errungen, nachdem Sie seit Wochenanfang schon in den Top 5 dabei war. Dabei hat sie "Steffi" und "Navyhawk" überholt. Zuletzt setzte Sie auf Brent und konnte 30 tausend Euro einstecken. Ihr Depot liegt vom Wochenstart aus betrachtet mit 226 Prozent im Plus. In den Top 10 dahinter bleibt es weiter ruhig. Spieler wie "birol" und "DaxDoro" lauern auf ihren Plätzen und warten auf ihre Gelegenheit, aufzuholen. Ersterer setzt dabei auf Gold und hat noch eine offene Position im BEST Turbo Call mit der WKN SJ1AGG, in der er schon beachtliche Gewinne verzeichnen kann. Seit gestern konnte er seinen Depotwert um 50 tausend Euro steigern und ist damit ein vielversprechender Kandidat.