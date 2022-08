TUI Aktie News: Bullen treiben TUI am Donnerstagmittag an

Aktien in diesem Artikel TUI 1,70 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 12:22 Uhr 5,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 1,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.338.330 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2021 bei 3,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 52,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (1,42 EUR). Mit Abgaben von 21,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,50 EUR je TUI-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 11.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.128,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte TUI am 10.08.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,280 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI