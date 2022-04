TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel TUI 2,74 EUR

Um 12:22 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 2,76 EUR nach oben. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 2,76 EUR zu. Bei 2,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.069.041 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 4,47 EUR markierte der Titel am 05.05.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,35 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 08.02.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,15 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 500,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.811,92 EUR umgesetzt, gegenüber 468,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TUI-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.05.2023.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,298 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

